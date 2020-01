La dieta delle zucchine per dimagrire in tre giorni dopo gli eccessi delle feste: come funziona? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi parliamo della dieta delle zucchine per dimagrire in tre giorni dopo gli eccessi delle feste. Nel corso delle festività legate al Natale e al Capodanno, in molti hanno preso dei fastidiosi chili in più che si fanno sentire e vedere sulla bilancia. Ovviamente bisogna sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di intraprendere una dieta, soprattutto se ci sono particolari problemi di salute. In generale però vogliamo darvi qualche consiglio per sgonfiarvi grazie al potere delle zucchine, verdura davvero ottima che può essere cucinata in molti modi diversi. Scopriamo perciò le loro proprietà e come usarle in una dieta dimagrante. Le zucchine fanno bene: ecco perché Quando parliamo di dieta delle zucchine, oltre alla volontà di perdere peso in pochi giorni, consideriamo anche il fatto di mangiare bene dopo gli eccessi delle feste. Le zucchine apportano diversi benefici ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

