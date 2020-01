La Dea Fortuna, perché vederlo: recensione del film (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Dea Fortuna, perché vederlo: recensione del film “La dea Fortuna è un segreto, un trucco magico. Come fai a tenere per sempre con te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona sarà per sempre con te”. Al cinema a partire dal 19 dicembre 2019, il nuovo film di Ferzan Özpetek, “La dea Fortuna”, ha incontrato il consenso generale del pubblico. Dopo Napoli Velata e Rosso Istanbul, il regista torna nelle sale con una trama incentrata sulle tematiche delle relazioni a lungo termine, del quotidiano, dei cambiamenti. Lo fa con un talento, ben riconoscibile, di mescolare contenuti drammatici a risate di critica, tanto amare quanto immediate. Il cast: Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca Alessandro (Edoardo Leo) e ... Leggi la notizia su termometropolitico

