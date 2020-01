La confessione di Vanya: «Così Paolo Ruffini ha tradito Diana del Bufalo con me» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniDiana Del Bufalo e Paolo RuffiniPaolo Ruffini e Diana del Bufalo sono state una delle ultime coppie a dirsi addio nel 2019. Ad annunciare la separazione è stata l’attrice 29enne: «Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento», aveva fatto sapere, lasciando intendere una fine turbolenta. E adesso al puzzle si aggiunge un altro tassello. In mezzo, ci sarebbe un’altra donna. Tale Vanya Stone, tatuatrice romana, che in un lungo post Facebook (poi rimosso) e in una serie di Instagram stories ha voluto dare – senza mezzi termini – la sua versione. Vanya ... Leggi la notizia su vanityfair

confessione Vanya Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Vanya