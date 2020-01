La bufala di J-Ax morto anticipa l’uscita di ReAle e del nuovo singolo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La bufala di J-Ax morto ha già fatto il giro del web. Lo scherzo di cattivo gusto di Wikipedia non ha minimamente scalfito il buon umore del rapper milanese, che si sta preparando al rilascio del suo nuovo album nel quale si contano già diversi duetti. La bufala di J-Ax morto fa il giro del web Secondo quanto ritenuto scherzosamente dalla nota enciclopedia online, Alessandro Aleotti sarebbe scomparso il 4 gennaio scorso a Milano. Il contenuto del disco sta via via prendendo forma e sarà presentato nel corso degli eventi speciali che ha organizzato per la presentazione del tour. Presto il nuovo singolo di J-Ax Le condizioni di J-Ax sono, per fortuna, invidiabili, tanto che venerdì 10 gennaio tornerà in radio con un nuovo singolo in duetto con Max Pezzali e che ha voluto intitolare La Mia Hit. Il brano fa parte della tracklist di ReAle, nuovo album con il quale darà un ... Leggi la notizia su optimaitalia

Frances14924568 : Be' raga volete sapere l'ultima adesso su Twitter regalano pure soldi, una mi a contattati in DM e si e offerta di… -