**L.elettorale: Fornaro, 'valuteremo proposta Brescia'** (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Vedremo questa proposta e ci ragioneremo". Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, risponde così all'Adnkronos in merito all'iniziativa del presidente della commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, che presenterà domani un testo sulla legge elettorale in senso proporzionale e con una soglia al 5%. Punto quest'ultimo su cui Leu (in particolare la presidente del Misto al Senato, Loredana De Petris) ha già manifestato le sue perplessità. "Permangono differenze. Anche se va ricordato -aggiunge Fornaro-che ci muoviamo in un quadro in cui è stato accantonato il maggioritario per andare invece su un sistema proporzionale. E' questo è positivo. Poi è ovvio che bisogna dosare bene gli ingredienti altrimenti anche le migliori intenzioni possono portare eterogenesi dei fini. Prendiamo la Turchia:

