L.elettorale: Brescia, ‘possibile incardinare testo lunedì prossimo’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Al termine degli incontri svolti nelle ultime settimane dai gruppi di maggioranza, anche con i gruppi di opposizione, ritengo di essere nelle condizioni, dato il mio ruolo istituzionale, di offrire alla discussione parlamentare una proposta di riforma elettorale che preveda l’eliminazione dei collegi uninominali, un sistema proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5% e un diritto di tribuna. Il testo sarà depositato domani stesso per renderne possibile l’incardinamento già lunedì prossimo”. Lo dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera.L'articolo L.elettorale: Brescia, ‘possibile incardinare testo lunedì prossimo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

