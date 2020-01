Kurzawa Juventus, nuovo colpo firmato Paratici: arriva la conferma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kurzawa Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Footmercato“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente l’evolversi della situazione legata a Kurzawa, esterno difensivo attualmente in forza al PSG. Il giocatore piace particolarmente a Paratici, il quale potrebbe decidere di sondare il terreno con il club parigino già in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Un affondo che potrebbe concretizzarsi in caso di addio a De Sciglio. Kurzawa Juventus, il piano di Paratici e la possibile cessione di De Sciglio Come accennato, i bianconeri potrebbero valutare la possibilità di cedere De Sciglio. Il giocatore piace parecchio al PSG, ma anche al Napoli. 10-12 milioni di euro la sua valutazione, ma Paratici se ne priverà solamente in caso di valida alternativa. Leggi anche:Mercato Juventus, nuovo colpo di Paratici: in arrivo il talento ... Leggi la notizia su juvedipendenza

