Kaylen Ward, modella australiana su Instagram vende il suo corpo per salvare l’Australia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kaylen Ward vende foto di nudo integrale per salvare l’Australia e raccogliere i fondi necessari ai soccorsi. La modella ventenne di Los Angeles sta cercando di fare la sua parte per salvare l’Australia dalle fiamme. Facendo leva sugli uomini, Kaylen Ward ha deciso di mettere in vendita il suo corpo per raccogliere soldi da donare alla Terra dei Canguri. In pratica ha fatto sapere che venderà video e foto di un suo nudo integrale per salvare l’Australia e donare fondi alla terra martoriata da numerosi incendi. È stata soprannominata “The naked philanthropist”. Un’iniziativa benefica molto singolare che di certo fa parlare di se, ma riuscirà anche a fare in modo di raccogliere fondi preziosi per l’Australia. In pochissime ore è riuscita a raccogliere delle cifre da capogiro. Ovvero 700 mila dollari, ma poi il suo profilo Instagram è stato chiuso dalla ... Leggi la notizia su kontrokultura

