Juventus: Sarri vuole una squadra che attacchi al centro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Juventus di Sarri vuole attaccare al centro. Cerca combinazioni e scambi con gli attaccanti molto vicini tra di loro Nonostante un ottimo pressing e contropressing nel primo tempo di Juve-Cagliari, i bianconeri faticavano a rendersi pericolosi. Gli ospiti facevano tanta densità in mezzo, era quindi difficile sfondare. Sarri vuole una squadra che attacchi al centro tramite combinazioni di prima, è quindi necessario che il fraseggio della Juve sia rapido. Cosa che non sempre avviene. Un esempio nella slide sopra, in cui i 3 attaccanti della Juve sono strettissimi tra di loro. Tuttavia Ramsey e Ronaldo non si capiscono, fanno lo stesso movimento e la Juve perde palla. Bisogna migliorare l’efficacia di questi scambi sul breve Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

