Juventus, Cristiano Ronaldo come una fenice – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo è rinato come una fenice: dal 3 dicembre in poi ha realizzato sette degli ultimi 10 gol della Juventus Dopo un periodo di poca brillantezza fisica è tornato il Cristiano Ronaldo che per anni si è fatto ammirare da tutto il popolo mondiale. Contro il Cagliari ha realizzato la sua primissima tripletta in Serie A. Inoltre il portoghese, dal 3 dicembre 2019, ha segnato sette degli ultimi dieci gol totali siglati dalla Juventus in campionato, oltre ad aver punito ben 18 delle 20 totali squadre del campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : #StatOfTheGame ??Che tripletta, @Cristiano! - globoesportecom : Com hat-trick de Cristiano Ronaldo, Juventus goleia Cagliari e assume liderança do Italiano - tuttosport : ?? #Juve, un'altra corona per Cristiano V ?? -