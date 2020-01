Juventus Barcellona, scambio di giovani: i bianconeri prendono Marques (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juventus e Barcellona hanno raggiunto un accordo per uno scambio di giovani: Marques ai bianconeri, Pereira ai blaugrana Juventus e Barcellona hanno perfezionato l’accordo per uno scambio di giovani a titolo definitivo. I bianconeri si assicurano le prestazioni di Alejandro Marqués, punta centrale classe 2000 della formazione B dei blaugrana. Come riportato da Sky Sport, al Barcellona andrà Matheus Pereira, trequartista classe ’98 ora in prestito al Dijon. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

