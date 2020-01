Judo, i ranking olimpici aggiornati. 6 azzurri con il pass a cinque mesi dalla scadenza (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con il 2019 che è stato messo alle spalle e la stagione 2020 che sta per cominciare, è il momento di fare il bilancio per quanto concerne il Judo internazionale e soprattutto la situazione degli azzurri nei ranking olimpici, qualificanti per i Giochi di Tokyo 2020. Come è noto, i primi 18 atleti delle graduatorie di ciascuna categoria di peso potranno prendere parte sicuramente alla rassegna a cinque Cerchi in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni nazione (non considerando il Giappone, che ha uno slot riservato in ogni evento in qualità di Paese ospitante), mentre per gli altri ci sarebbe una seconda chance rappresentata dagli ulteriori 100 pass complessivi da assegnare su base continentale (in ogni caso al massimo uno per ogni Paese). Questo è quanto prevedere il regolamento. La selezione del Bel Paese, mancando circa cinque mesi alla scadenza della qualificazione (31 ... Leggi la notizia su oasport

Judo ranking Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Judo ranking