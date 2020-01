Joker: le chance del film con Joaquin Phoenix ai prossimi Oscar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo il Leone d'Oro e i due Golden Globe, Joker si prepara a competere agli Oscar 2020: analizziamo le chance del film con Joaquin Phoenix nelle varie categorie. Fin dalla sua presentazione in anteprima mondiale al Festival di Venezia lo scorso 31 agosto, è stato evidente che il già attesissimo Joker di Todd Phillips sarebbe diventato uno dei film-evento del 2019. Un fenomeno che, tuttavia, ha assunto dimensioni ancora più colossali del previsto: dalla sbalorditiva vittoria del Leone d'Oro a un successo stratosferico, oltre le più rosee previsioni della Warner Bros, che ha portato il film a oltrepassare il traguardo del miliardo di dollari al box office internazionale, con circa centoventi milioni di spettatori in tutto il mondo. Un successo che, nel corso delle prossime cinque settimane, proseguirà ... Leggi la notizia su movieplayer

