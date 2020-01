John Travolta irriconoscibile: ingrassato e senza capelli [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) John Travolta è un mito indiscusso del cinema ma anche un sex symbol hollywoodiano. Oltre 50 film, tra cui dei veri e propri cult (basterebbe anche solo Danny Zuko in “Grease“). Ma il ragazzo che ballava con la ‘gelatina’ tra i capelli, adesso sembra quasi un’altra persona. D’altronde il tempo passa per tutti, e John Travolta oggi ha ben 65 anni. Joh Travolta oggi a 65 anni: qualche chilo di troppo Non c’è dubbio che John Travolta abbia fatto perdere la testa a milioni di ragazze a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta: imitato, desiderato, ammirato dagli spettatori di tutto il mondo, l’attore era davvero un re del fascino. Nato a Englewood il 18 febbraio 1954 è stato da subito attore, cantante e insieme ballerino. Non a caso ha raggiunto la fama con film come “La febbre del sabato sera” del 1977, “Grease“del 1978 e “Pulp Fiction“, in cui ... Leggi la notizia su velvetgossip

