Iraq, missili su base militare che ospita soldati americani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha iniziato l’operazione “Soleimani martire” tramite il lancio di almeno tredici missili su una base militare che ospita soldati Usa in Iraq. A rivendicare l’attacco è stato il Corpo delle guardie della Rivoluzione Islamica, anche detto Pasdaran, di cui il generale ucciso era il comandante della squadra d’élite. Per ora non ci sono ancora notizie di morti e feriti. Donald Trump monitora la situazione da Washington. Leggi la notizia su notizie

