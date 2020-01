Iraq, militari italiani restano ma via da Baghdad. Capo Pentagono ringrazia Guerini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I militari italiani restano in Iraq, ma «alcune decine» vanno via dal compound americano Union 3, al centro di Baghdad, a pochi metri dall'ambasciata Usa. La base non è... Leggi la notizia su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Nove missili contro la base militare di Ain Al Asad a Erbil, in #Iraq, dove sono ospitati i militari americani… - Corriere : Militari italiani dentro a un bunker nella base di Erbil: «Sono illesi, nessun ferito» - MediasetTgcom24 : Attacco dell'Iran in Iraq, militari italiani si rifugiano nei bunker #Iran -