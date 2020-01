Iran-Usa, l’imam Alì Faeznia spiega la guerra: cosa rischia l’Italia? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “L’Iran non colpirà il popolo americano, ma i responsabili. Il sangue del martire sarà vendicato” è iniziata così la nostra intervista con l’Imam Alì Faeznia, presidente del centro culturale Iraniano di Milano, poche ore prima del bombardamento alla base militare di Erbil. L’omicidio del generale Qassem Souleimani a Bagdad dopo le esplosioni e il raid aereo statunitense in Iraq ha provocato inevitabilmente l’inizio di un nuovo conflitto. Lo scontro al momento coinvolge solo Usa e Iran, ma ben presto potrebbe interessare anche altri paesi. L’Europa è divisa sulla questione: c’è chi ancora coltiva interessi economici a Teheran e chi invece, siede dalla parte di Washington. guerra Iran-Usa: il reportage Per comprendere a pieno le strategie militari dell’Iran e il ruolo che (secondo gli Iraniani) avrà il nostro paese all’interno ... Leggi la notizia su notizie

