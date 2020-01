Iran, Trump: “Valutiamo tutte le opzioni per rispondere alla minaccia di Teheran. Bisogna lavorare su nuovo accordo” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Se ci tieni alla tua stessa vita non minacci la vita della nostra gente”. Così Donald Trump commenta l’uccisione del generale Iraniano Qasem Soleimani, sottolineando che gli Stati Uniti sono pronti a “valutare tutte le opzioni per rispondere alla minaccia” di Teheran. Immediate, ha sottolineato il presidente degli Usa, le sanzioni economiche per il paese, almeno “finché l’Iran non cambierà comportamento”. Secondo il tycoon è necessario che “Regno Unito, Francia, Germania, Russa e Cina riconoscano la realtà”, staccandosi “dai resti dell’accordo Iraniano” e valutando quindi un nuovo accordo. L'articolo Iran, Trump: “Valutiamo tutte le opzioni per rispondere alla minaccia di Teheran. Bisogna lavorare su nuovo accordo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

