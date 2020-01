Iran, pioggia di missili contro le basi USA. “Vendichiamo Soleimani, 80 le vittime” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha lanciato l’operazione ‘Soleimani Martire’ sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio partita dal territorio Iraniano che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil, come prima rappresaglia per l’uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Usa. (Continua…) Secondo la tv di Stato Iraniana, ci sarebbe stata anche una seconda ondata di attacchi. Secondo un primo bilancio, diffuso dalla Tv di Stato Iraniana, ci sarebbero almeno 80 morti e 200 feriti. Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un’area di sicurezza e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi. Il Pentagono, in una nota, ha affermato che dopo aver ... Leggi la notizia su howtodofor

