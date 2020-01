Iran, parla Donald Trump. La conferenza stampa in DIRETTA (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il presidente americano Donald Trump rompe il silenzio e parla, dopo l'attacco missilistico Iraniano a due basi statunitense in Iraq delle scorse ore. Secondo quanto ha reso noto la... Leggi la notizia su leggo

agorarai : 'Iran, aereo ucraino precipitato 3 minuti dopo il decollo: 176 morti. Si parla di guasto tecnico, ma molte compagn… - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… - leggoit : #iran, parla donald #trump. La #conferenza stampa in DIRETTA -