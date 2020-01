Iran - missili sulle basi Usa in Iraq : per i Pasdaran 80 morti. Parigi : «Fermare le violenze» Italiani al sicuro ad Erbil : L'Iran ha lanciato l'operazione 'Soleimani Martire' sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui...

Iran - pioggia di missili contro le basi USA. “Vendichiamo Soleimani - 80 le vittime” : L’Iran ha lanciato l’operazione ‘Soleimani Martire’ sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio partita dal territorio Iraniano che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil, come prima rappresaglia per l’uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli ...

L’Iran lancia missili contro due basi americane in Iraq. L’attacco ad Erbil - dove si trova anche il contingente italiano. Illesi i nostri militari : L’Iran ha avviato la rappresaglia per l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani. Nella notte sono stati lanciati missili contro due basi americane in Iraq. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil che si è radunato in un’area di sicurezza. anche l’esercito iracheno ha chiarito che non ci sono vittime tra le sue file. Non è chiaro al momento se e quanti morti o feriti abbia ...

Iran - Erbil : missili su base americana - militari italiani in salvo nel bunker : Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un'area di sicurezza - secondo quanto appreso dall'ANSA - e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker

Usa-Iran guerra - l’attacco missilistico di Teheran : pronta la risposta americana : E’ ormai guerra aperta tra Usa e Iran. Dopo i funerali del generale Soleimani, ucciso da un raid americano, Teheran ha risposto nella notte con un attacco missilistico. L’attacco iraniano ha colpito tre basi in Irak, dove sono presenti i militari Usa. Secondo Teheran avrebbe distrutto gli obiettivi, facendo almeno 80 vittime. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul numero dei morti. L’operazione “Soleimani ...

L’Iran lancia missili contro le basi Usa in Iraq - Teheran : “Non vogliamo la guerra - è legittima difesa”. Nessuna vittima fra le forze Nato. Trump : “Va tutto bene - valutiamo i danni” : Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si sarebbe rifugiato in appositi bunker e sarebbe illeso. Rohani: «Ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti»

Attacco missilistico dell’Iran contro le basi Usa : cosa sappiamo finora : Missili Iran contro base Usa in Iraq, cosa sappiamo finora Nella notte tra martedì 7 e giovedì 8 gennaio 2020 si è consumata una nuova ritorsione dell’Iran contro gli Usa dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) in Iraq: decine di missili sono stati lanciati contro due basi americane, ad al-Asad ed Erbil. L’orario di lancio degli ordini non è stato casuale: quella che a Teheran hanno ...