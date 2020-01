Iran, missili sulle basi Usa in Iraq: per i Pasdaran 80 morti. Parigi: «Fermare le violenze» Italiani al sicuro ad Erbil (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'Iran ha lanciato l'operazione 'Soleimani Martire' sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui... Leggi la notizia su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Almeno 80 morti. Sarebbe questo un primo bilancio dell'attacco missilistico dell'Iran alle basi usa in Iraq secondo… - fattoquotidiano : Iran, parte l’operazione “Suleimani martire” contro gli Usa: missili contro due basi in Iraq. I militari italiani a… - MediasetTgcom24 : Iraq, attacco dell'Iran: missili contro una base che ospita truppe americane #Iraq -