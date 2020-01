Iran lancia missili contro basi americane in Iraq: iniziata l’operazione “Soleimani martire” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro le basi americane e della coalizione internazionale in Iraq. La televisione Iraniana parla di 80 morti, anche se altre fonti affermano che non sia ancora chiaro al momento se ci siano vittime e a quanto ammontino. Ad ogni modo, è iniziata la rappresaglia Iraniana contro Washington in seguito all'uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle Guardie Rivoluzionarie. Leggi la notizia su fanpage

