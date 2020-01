Iran, il mistero dell’aereo ucraino caduto a Teheran dopo l’attacco alle basi USA in Iraq: 2 passeggeri non ucraini non si sono imbarcati [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Teheran una sciagura aerea si intreccia alla crisi tra Iran e Usa. Poche ore dopo l’attacco missilistico Iraniano contro due basi americane in Iraq, un Boeing 737-800 si e’ schiantato in fase di decollo dall’aeroporto di Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Il velivolo della Ukraine International Airlines (Uia) era decollato per Kiev con 167 passeggeri e nove membri dell’equipaggio. La causa dello schianto, avvenuto alle 6:14, due minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini, e’ ancora incerta, anche se non sembrerebbero esserci legami con l’attacco Iraniano in Iraq. L’aereo era stato fabbricato nel 2016 e consegnato direttamente alla compagnia ucraina e lunedi’ era stato sottoposto ai controlli di manutenzione programmata. Per l’autorita’ per l’aviazione civile Iraniana ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

