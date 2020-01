Iran, Erbil: missili su base americana, militari italiani in salvo nel bunker (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un'area di sicurezza - secondo quanto appreso dall'ANSA - e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker Leggi la notizia su firenzepost

