Iran, borse europee in calo dopo l’attacco alle basi Usa. L’oro di nuovo verso i massimi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le borse europee hanno aperto la seduta in territorio negativo in scia a quelle asiatiche, crollate dopo l’attacco dell’Iran alle basi Usa in Iraq. Di nuovo sui massimi invece il bene rifugio per eccellenza, L’oro, salito fino a 1.600 dollari l’oncia. Piazza Affari è partita in calo dello 0,65%, con i titoli legati al settore petrolifero in ascesa moderata. Nel frattempo a Francoforte il Dax perdeva lo 0,70%, a Parigi il Cac40 segnava un ribasso dello 0,55%, a Londra l’indice Ftse100 scivolava dello 0,44% e a Madrid l’indice Ibex arretrava dello 0,44%. Sui mercati è tornata l’avversione al rischio dopo la notizia dell’attacco da parte dell’Iran sferrato contro due basi in Iraq, come risposta alla morte del generale Qassem Soleimani ordinata da Donald Trump. Sebbene l’attenzione degli investitori rimarrà rivolta allo scenario internazionale, in Italia si guarderà anche alle audizioni in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Iran, Borse europee in profondo rosso. Volano petrolio e materie prime, a picco i bancari - repubblica : L'Iran risponde agli Usa, tonfo delle Borse asiatiche. Schizzano oro e petrolio - Noovyis : (Iran, borse europee in calo dopo l’attacco alle basi Usa. L’oro di nuovo verso i massimi) Playhitmusic - -