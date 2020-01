Iran attacca basi USA in Iraq: militari italiani nei bunker (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si attendeva la rappresaglia dell’Iran dopo la morte del generale Soleimani. L’attacco è avvenuto nello stesso orario della morte di Soleimani: una serie di missili sono stati lanciati contro due basi americane. Le parole del Pentagono Il Pentagono ha diramato un comunicato: “L’Iran ha lanciato più di una dozzina di missili balistici contro le forze militari statunitensi e di coalizione in Iraq“. I missili “hanno preso di mira almeno due basi militari irachene che ospitano il personale militare degli Stati Uniti e della coalizione ad Al-Assad e Irbil“. I militari italiani Uno dei missili sarebbe caduto a 30 chilometri a nord di Erbil, dove si trova un contingente militare italiano. Il personale, dopo l’attacco, si è rifugiato in un’area di sicurezza, in appositi bunker, e risultano tutti illesi. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" ... Leggi la notizia su thesocialpost

