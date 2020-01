Invitalia, nuova Bagnoli: sfida fra i big dell’architettura mondiale. Concorso di idee, giunte 36 candidature (Di mercoledì 8 gennaio 2020) sfida fra i big dell’architettura mondiale per disegnare il nuovo paesaggio di Bagnoli. Si è conclusa con successo la prima fase del Concorso Internazionale di idee per l’ex area industriale dell’Italsider. Alla scadenza della call, prevista per le ore 11 del 7 gennaio, sono state presentate 36 candidature di raggruppamenti di studi di architettura, a cui fanno capo oltre 160 studi, 40 dei quali internazionali, a testimonianza del forte interesse che ha suscitato l’iniziativa. Il Concorso è stato bandito da Invitalia, soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, per dare forma al piano urbanistico già approvato col DPR del 6 agosto 2019. Il Concorso fa seguito all’attività progettuale già portata avanti da Invitalia, con l’obiettivo di definire il nuovo assetto paesaggistico del sito di Bagnoli coinvolgendo gli studi di architettura ... Leggi la notizia su ildenaro

Invitalia : RT @MISE_GOV: #MISE @Invitalia #Ecobonus da #oggi 2 parte nuova fase di prenotazione Veicoli a Ridotte Emissioni. Misura si rivolge a chi a… - Adiconsumvr : RT @MISE_GOV: #MISE @Invitalia #Ecobonus da #oggi 2 parte nuova fase di prenotazione Veicoli a Ridotte Emissioni. Misura si rivolge a chi a… - Federauto_IT : RT @MISE_GOV: #MISE @Invitalia #Ecobonus, dal 2 gennaio la nuova fase di prenotazione: disponibili 40 milioni di euro fino al 30 giugno 202… -