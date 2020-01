Intervista – Holden: «Vi presento il mio mondo fatto di musica e di verità» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Holden, all’anagrafe Joseph Carta, il giovane cantante italiano record nella Top Viral di Spotify è tornato con un nuovo singolo, edito da Sony music, intitolato “Cadiamo Insieme” raccontato anche da videoclip del regista PeterMarvu, che ha scelto di realizzare per l’occasione un racconto in frame tra effetti speciali e giochi di luci. Dopo aver conquistato con il brano “NA NA NA”, già certificato Disco D’oro con oltre 17 milioni di stream, il giovane cantante e producer ha scelto un nuovo inedito mescolando un mix di sonorità urban ed elettroniche che si fondono tra loro, pervadendo la traccia e dando vita a un racconto emozionale. La musica di Holden è come suggerisce il suo nome d’arte ispirato al personaggio di Holden Caulfield protagonista del romanzo “Il Giovane Holden” di J.D. Salinger un chiaro manifesto generazionale che trova nell’esigenza di ... Leggi la notizia su domanipress

