Inter, accordo vicino per A. Young. Il Barcellona usa la Supercoppa per stoppare l'uscita di Vidal L'input contiano, recepito da Beppe Marotta, sta trovando terreno fertile: l'Inter preme per un centrocampista e un esterno (preferibilmente sinistro).L'accelerazione delle ultime ore è arrivata sul secondo profilo, che risponde al nome di Ashley Young. Non nel fior fiore degli anni sportivi – le primavere sono 34 -, ma con esperienza Internazionale e possibilità di giocare su entrambi i lati del campo. L'esterno è in uscita dal Manchester United, club con il quale è appena entrato in scadenza di contratto. Young ha già un accordo con l'Inter per i prossimi 18 mesi. Resta da capire se lo United chiederà un indennizzo per liberare ora il ragazzo, o se aprirà alla cessione gratuita (accontentandosi di risparmiare sull'ingaggio da qui a fine stagione).

