Influenza, verso il vaccino con cerotto: messo a punto un nuovo e promettente ‘scudo’ farmaco universale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alcune equipe di scienziati lo cercano da tempo come se fosse una sorta di “Sacro graal”. E’ la massima aspirazione dei virologi. Si tratta del vaccino universale contro l’Influenza. Magari da somministrare tramite cerotti con microaghi, dunque indolore. Ebbene, pare si tratti di un’utopia sempre più vicina. Una nuova nanoparticella che combina due proteine maggiori dell’Influenza è risultata, in uno studio sui topi, efficace nel garantire un ampio e duraturo ‘effetto scudo’ contro sei differenti ceppi di virus. Gli autori della ricerca, un team dell’Institute for Biomedical Sciences della Georgia State University, attraverso un’iniezione intramuscolare hanno immunizzato i roditori con la nanoparticella a doppio strato contenente le proteine M2e e Na, e li hanno poi esposti al virus dell’Influenza. I risultati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

