Influenza, boom di ricoveri. Picco di polmoniti e Bronchiti. Ecco come difendersi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Febbre alta e dolori ovunque, ora l'Influenza fa sul serio e porta con sé anche un notevole numero di casi di Bronchiti e polmoniti. A fare la parte del leone, quest'anno, non sono... Leggi la notizia su leggo

fseviareggio : RT @leggoit: Influenza, boom di ricoveri. Picco di polmoniti e Bronchiti. Ecco come difendersi - angiuoniluigi : RT @leggoit: Influenza, boom di ricoveri. Picco di polmoniti e Bronchiti. Ecco come difendersi - antonelli19881 : RT @leggoit: Influenza, boom di ricoveri. Picco di polmoniti e Bronchiti. Ecco come difendersi -