Incidente Tiburtina Valeria | arrestato il 25enne che ubriaco ha travolto e ucciso Sara

E' stato arrestato per omicidio stradale il 25enne che ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha travolto e ucciso Sara Sforza lo scorso 2 gennaio sulla Tiburtina Valeria. La vittima, originaria di Aielli, viaggiava in macchina col fidanzato, che è rimasto ferito. L'uomo sarà trasferito in carcere appena verrà dimesso dall'ospedale de L'Aquila, dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 25enne di origine marocchina che lo scorso 2 gennaio, mentre era ubriaco, ha travolto e ucciso sulla Tiburtina Valeria la 24enne Sara Sforza, originaria di Aielli, in provincia di Avezzano, che si trovava in macchina con il suo fidanzato. Il Giudice per le Indagini Preliminari Anna Carla Mastelli, su richiesta del Procuratore della Repubblica, Andrea Padalino, ha così emesso l'ordinanza di custodia cautelare in ...

