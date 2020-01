Incidente Tiburtina: arrestato il ragazzo che ha ucciso Sara (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il tragico Incidente risale a giovedì 2 Gennaio 2020. Sara Sforza, 24 anni, originaria di Aielli, in provincia di Avezzano, si trovava in macchina con il suo fidanzato sulla Tiburtina. Improvvisamente un’altra vettura gli ha colpiti in pieno: l’impatto è stato tremendo. Per la 24enne non c’è stato niente da fare; il fidanzato Alessio, invece, 31 anni si trova ricoverato in gravi condizioni. Anna Carla Mastelli, giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Procuratore della Repubblica, Andrea Padalino, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.J., classe 1994, il ragazzo al volante della macchina che ha provocato la morte di Sara Sforza. A.J. si trova al momento presso l’Ospedale de L’Aquila, dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Le indagini hanno permesso di ricostruire le dinamiche esatte ... Leggi la notizia su notizie

