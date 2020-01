Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un veicolo in manutenzione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia sul lavoro a Mercogliano, in provincia di Avellino dove un uomo di 35 anni è rimasto vittima di un gravissimo Incidente che gli è costato la vita. Stando alle prime ricostruzioni, l’operaio stava svolgendo alcune mansioni nei pressi di un veicolo in manutenzione. Proprio quest’ultimo, per cause ancora da accertare, si sarebbe messo in movimento all’improvviso, schiacciando la vittima. Il cadavere è stato ritrovato riverso a terra e non c’è stato niente da fare. Incidente sul lavoro I colleghi hanno subito dato l’allarme e sul posto è intervenuto il 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’operaio. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della compagnia di Avellino che si sono fatti carico delle indagini che dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Stando ad una prima sommaria ricostruzione ad ... Leggi la notizia su notizie

