Inchiesta "Rinascita-Scott", le precisazioni della Vibonese. "Ecco come stanno i fatti" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo le notizie emerse questa mattina, in merito ad un presunto coinvolgimento per infiltrazioni mafiose nell'Inchiesta "Rinascita-Scott", la Vibonese esce allo scoperto e dice la sua, respingendo ogni accusa. Questo il comunicato. "La U.S Vibonese Calcio, nell'escludere in maniera categorica ed assoluta ogni coinvolgimento nell'Inchiesta Rinascita-Scott, come superficialmente riportato da alcuni organi di stampa in data odierna, precisa quanto segue: la Società 'U.S Vibonese Calcio srl' in ottemperanza agli obblighi di esercizio imposti dagli organi federali è una società di capitale divisa in quote, una parte della quale (il 20%) attribuite in passato al citato 'Francesco Michelino Patania', il quale, tuttavia, non partecipa attivamente alla ...

