Inchiesta per infiltrazioni mafiose in una squadra italiana di calcio, un club rischia grosso [NOME e DETTAGLI] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nuovo scandalo nel calcio italiano. A finire nel mirino è stavolta la Serie C. In particolare, la Dda di Catanzaro, nell’ambito dell’Inchiesta “Rinascita-Scott” sui clan Mancuso e Lo Bianco, ha aperto un filone di indagine anche “sull’infiltrazione del locale di ‘ndrangheta di Vibo nella società calcistica U.S. Vibonese“ militante nel girone C di Lega Pro. Fra i soci della squadra vi è infatti il costruttore Francesco Patania, arrestato per associazione mafiosa e posto ai vertici del clan Lo Bianco. A sostegno della nuova indagine ci sono, fra l’altro, le dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella che ha indicato “i soci occulti della società, i quali avendo appreso di indagini in corso – scrive la Dda – decidevano di cedere le quote ad altri soggetti da loro stessi individuati. Tra questi i componenti ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

