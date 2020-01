Incendi in Australia, la prima cosa da spegnere sono le fake news (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La più devastante stagione degli Incendi che l’Australia ha conosciuto sembrava aver trovato un colpevole, anzi 183, e una parola chiave “arson”, Incendio doloso. Una lettura che ha avuto una diffusione enorme. Solo che non era vera. Era una gigantesca campagna di disinformazione per indebolire il legame tra riscaldamento globale e intensità degli Incendi. La storia dei 183 arrestati per Incendio doloso viene riportata all’inizio da news Corp, il gruppo Murdoch, poi retwittata da Donald Trump jr, quindi da siti americani di estrema destra e da noti esponenti sempre dell’estrema destra, così riporta il Guardian. Secondo una prima ricerca della Queensland University of Technology, bot e troll sono stati impiegati nella diffusione su twitter della presunta emergenza Incendi dolosi.Truly Disgusting that people would do this! God ... Leggi la notizia su huffingtonpost

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - ilpost : La verità sugli incendi in Australia - Corriere : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso -