Incendi Australia, torneo di tennis a rischio: possibile sorpresa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incendi Australia, torneo di tennis a rischio: possibile sorpresa per il primo slam della stagione Quello che sta accadendo in Australia, in particolar modo negli stati del Nuovo Galles del Sud e Victoria, sta creando non pochi disagi alla popolazione anche delle grandi città. Dal rischio blackout di Sydney, all’inquinamento dell’aria nella zona di Melbourne, … L'articolo Incendi Australia, torneo di tennis a rischio: possibile sorpresa proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - Corriere : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso - SkyTG24 : Incendi Australia, Università Sydney: morti circa 480 mln di animali -