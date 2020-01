In Spagna la sinistra al governo chiude all’utero in affitto. E in Italia? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In Spagna il neonato governo Sanchez, sostenuto dall’alleanza a sinistra fra i socialisti e Unidas Podemos di Pablo Iglesias, apre un fronte di divergenza rispetto alle posizioni dei progressisti europei e in particolare di quelli Italiani: la condanna dell’utero in affitto. Nel programma di governo reso pubblico prima del voto di fiducia arrivato il 7 gennaio, infatti, nel settimo, corposo, capitolo dedicato alle Politiche Femminili, accanto alla lotta per la parità salariale, contro la violenza maschile, la tratta delle donne a scopo sessuale e il diritto alla maternità consapevole, compare nell’ultimo paragrafo la decisa condanna delle «pancie in affitto» («los vientres de alquiler»). «Lo sfruttamento riproduttivo – si legge nell’accordo fra le forze politiche – è vietato dalla nostra legislazione, in linea con le raccomandazioni del ... Leggi la notizia su open.online

v_napoletano : RT @ProVitaFamiglia: ?? ANCHE IN SPAGNA TUTTI E TUTTE CONTRO L'UTERO IN AFFITTO. E IN ITALIA? La sinistra italiana tenta ancora di vendere… - CoseIberiche : RT @ytali_: Nel punto più alto di una crisi che si trascina da anni nasce in #Spagna un governo storico, progressista, di coalizione tra la… - me_desaparecido : RT @ProVitaFamiglia: ?? ANCHE IN SPAGNA TUTTI E TUTTE CONTRO L'UTERO IN AFFITTO. E IN ITALIA? La sinistra italiana tenta ancora di vendere… -