In cammino per raccontare la Via della Seta italiana: Vienna Cammarota partita da Vernio, domani giungerà a Prato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti con i suoi assessori mi ha ricevuto, fatto visitare il comune, vecchia dimora del conte Barbi. Abbiamo parlato di guide ambientali, di prodotti enogastronomici, di ambiente e del futuro. Interessante conoscenza di tutto”: lo ha dichiarato Vienna Cammarota, 70 anni, Guida Ambientale Escursionistica, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania, che in queste ore sta ultimando a piedi la Via della Seta e della Lana da Bologna a Prato dove arriverà domani, Giovedì 9 Gennaio nel tardo pomeriggio. Ad Aprile la Cammarota sarà la prima donna al mondo che all’età di 70 anni partirà a piedi da Venezia per raggiungere Pechino dopo più di 3 anni di cammino. “Questa mattina sono partita da Vernio e nel pomeriggio arriverò a Vaiano, dopo circa 21 Km a piedi. Domani partirò da Vaiano in mattinata per giungere a Prato nel tardo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

