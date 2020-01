In arrivo la prima eclissi del 2020, protagonista la Luna: spettacolo visibile anche dall’Italia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Arriva la prima eclissi del 2020: il 10 gennaio la Luna sarà protagonista di un’eclissi penombrale, la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre) in programma durante questo nuovo anno. Durante un’eclissi Lunare totale, l’osservatore può vedere il nostro satellite assumere una colorazione rossastra mentre passa nel cono d’ombra della Terra. Durante un’eclissi penombrale, la luce del Sole viene bloccata solo dall’ombra “esterna” del pianeta, la penombra. Le eclissi Lunari si verificano quando la Luna attraversa l’ombra della Terra, durante la fase di plenilunio: non si verificano ogni mese perché l’orbita del satellite è inclinata rispetto a quella della Terra. Quando la Luna, la Terra ed il Sole si allineano, ne risulta l’eclissi, che, appunto, è parziale e penombrale ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

