In Alto Adige gli incentivi per i piccoli negozi di paese: contributi fino a 15mila euro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Giunta provinciale di Bolzano stanzia i contributi che i commercianti possono chiedere per tutelare i negozi già esistenti nelle piccole località o per l'apertura di nuove attività di vicinato. In Alto Adige, quindi, gli incentivi per i piccoli negozi di paese possono arrivare fino a 15mila euro. Leggi la notizia su fanpage

RobTallei : Incredibile la sproporzione di copertura mediatica tra l'investimento in Corso Francia a Roma e quello di ieri in Alto Adige. - alto_adige : Buongiorno da #Bolzano con la #primapagina di oggi dell’ @alto_adige che trovate in edicola e su pc, tablet e smart… - GiuseppeConteIT : La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera… -