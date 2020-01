In Abruzzo Meloni tenta di ribaltare gli equilibri di forza nella destra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma. A volerla ridurre all’osso, la diatriba sta più o meno in questi termini. Siccome Fratelli d’Italia non concede un ruolo da vicesindaco alla Lega nella città capoluogo di regione, gli uomini del Capitano pensano bene di non votare il bilancio del Comune, che poi sarebbe anche il loro bilancio. Leggi la notizia su ilfoglio

pasdran : RT @ilfoglio_it: Così Meloni, partendo dall'Abruzzo, tenta una spallata a Salvini. Rappresaglie sovraniste - di @valentinivaler https://t… - ilfoglio_it : Così Meloni, partendo dall'Abruzzo, tenta una spallata a Salvini. Rappresaglie sovraniste - di @valentinivaler - Massimo52067171 : Terribile incidente in #altoadige causato da un ubriaco al volante (italiano) mi chiedo sei tanti patridioti sovran… -