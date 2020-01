Ilary Blasi sfida la forza di gravità in costume ma finisce asfaltata: “Guardate il seno!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mentre in Italia fervono i preparativi per il GF Vip, quest’anno condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, Ilary Blasi saluta le Maldive. La conduttrice, volto simbolo sin dalla prima edizione del reality di Canale 5 riservato ai personaggi famosi, è volata al caldo subito dopo aver trascorso il Natale in famiglia, a Roma. Ma a proposito di GF Vip a molti utenti di Twitter non è sfuggito il fatto che nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality Ilary Blasi non è mai stata nominata nonostante abbia condotto ben tre edizioni. “Ilary Blasi non è stata citata minimamente – è uno dei tanti commenti apparsi in rete -, forse non è stata una sua decisione abbandonare il GF Vip. Alfonso (Signorini, ndr) corteggiava da tempo questo programma dai tempi di Alessia Marcuzzi”. E poi: “È sempre stata una mia sensazione, ma per me qualcosa si è rotto con la sfuriata a Corona… ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

