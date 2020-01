Il Signore degli Anelli: Robert Aramayo prenderà il posto di Will Poulter (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel cast della serie Il Signore degli Anelli ci sarà anche Robert Aramayo che sostituirà Will Poulter nell'atteso progetto. Il Signore degli Anelli ha trovato il sostituto di Will Poulter: sarà Robert Aramayo a sostituire il collega nel cast dell'atteso progetto prodotto da Amazon. L'attore ha già avuto un ruolo molto importante nella serie fantasy Il Trono di Spade, in cui ha interpretato Ned Stark da giovane. Robert Aramayo ha ottenuto una delle parti principali dello show ispirato a Il Signore degli Anelli dopo che Poulter ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni lavorativi. Confermati nel cast di The Lord of the Rings Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry ed Ema Horvath. La serie ispirata alla saga fantasy ... Leggi la notizia su movieplayer

