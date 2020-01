Il Segreto, spoiler spagnoli: Fernando ha ucciso Meliton? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un altro delitto sconvolgerà il paesino di Puente Viejo. Come rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Meliton verrà trovato senza vita. Carmelo e Severo penseranno che il responsabile sia Fernando, in quanto troveranno accanto al corpo un masso con inciso la lettera F. Esther invece riuscirà a mettere a segno il suo piano, rubando tutti i soldi a Don Berengario. Il Segreto trame spagnole: Esther deruba Don Berengario Nelle prossime puntate della soap, Lola e Prudencio si sposeranno con una bellissima cerimonia, assistendo poi allo spettacolo di flamenco della cugina di Gracia. Mentre si celebrano le nozze però, giungerà a Puente Viejo una brutta notizia. Il corpo di Meliton è stato rinvenuto nella boscaglia. Esther invece ruberà tutti i soldi di Don Berengario raccolti per far fronte all’epidemia che ha colpito il paesino. Finalmente, il religioso capirà che la ragazza ... Leggi la notizia su kontrokultura

RealSpiddoMan : @inthehobbithole Praticamente sotto i tuoi post puoi cliccare su un commento e nasconderlo a tutti quanti (perché m… - infoitcultura : Il Segreto, spoiler 7-10 gennaio: Carmelo si salva, Puente Viejo inondato? - Soap_Italia : Il Segreto spoiler: Fernando pone fine alla vita di Dori dopo averla baciata -