Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia vuole far spazzare via Puente Viejo e la sua vendetta è già partita da tempo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pronti per scoprire quello che succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani. Iniziamo quindi con le anticipazioni del 9 gennaio 2020: cosa accadrà nella puntata de Il segreto di domani? Fernando Mesia di nuovo protagonista: avrete capito che tutto ruota intorno al suo piano diabolico. Purtroppo Carmelo si è fidato di lui e adesso è in fin di vita mentre al sindaco di Belmonte è andata peggio visto che l’uomo lo ha ucciso. Ma qualcuno riuscirà a capire qual è il diabolico piano che Fernando Mesia sta cercando di realizzare? Pare che l’uomo voglia distruggere uno a uno tutti gli abitanti di Puente Viejo e molto presto, tra l’altro, in paese, arriverà una notizia che lascerà tutti sotto choc, di che cosa si tratta? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

