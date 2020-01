Il retro di LG V60 ThinQ si mostra in queste foto reali e suggerisce tante fotocamere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La scocca posteriore in vetro del presunto LG V60 ThinQ si mostra in queste nuove foto reali, che suggeriscono l'esistenza di tre colorazioni e la presenza di tante fotocamere. L'articolo Il retro di LG V60 ThinQ si mostra in queste foto reali e suggerisce tante fotocamere proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

retro V60 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : retro V60