Il primo test dell'anno per la tenuta della maggioranza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giovedì si capirà qual è lo stato di salute della maggioranza. Perché alle 9 di sera a palazzo Chigi si terrà il vertice di governo sulla giustizia ed è in programma l'assemblea congiunta dei gruppi del Movimento 5 stelle. Sono tanti i dossier sul tavolo del governo - dalla concessioni autostradali al Milleproroghe - ma i primi nodi da sciogliere riguardano innanzitutto la riforma della prescrizione e la tenuta dei pentastellati. "Il Pd è sceso a compromessi, ora tocca al Movimento 5 stelle", dice in serata Nicola Zingaretti che nei giorni scorsi ha visto il vice segretario Andrea Orlando. Contatti ci sono stati anche tra i dem e il fronte renziano. "Dal vertice ci aspettiamo passi in avanti" affinché arrivino norme chiare sulla durata ragionevole dei processi, spiegano dal Pd. Un'assunzione di responsabilità Il primo risultato potrebbe arrivare da un'assunzione ... Leggi la notizia su agi

rosatoeu : Il primo test dell'anno per la tenuta della maggioranza. - fisco24_info : Il primo test dell'anno per la tenuta della maggioranza: Giovedì si capirà qual è lo stato di salute della maggiora… - rockmylifeita : RT@ RockRebelMag Peter and the Test Tube Babies: il video del primo singolo ‘Facebook Loser’ dal nuovo album “Fucti… -